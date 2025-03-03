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Мерц: Спор между Зеленским и Трампом был преднамеренной эскалацией со стороны США

  • 3.03.2025, 19:28
Мерц: Спор между Зеленским и Трампом был преднамеренной эскалацией со стороны США
Фридрих Мерц

По его словам, перепалка вписывается в нынешнее поведение американского правительства.

Глава немецкой партии ХДС и потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что спор во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом был намеренно спровоцирован американской стороной.

Об этом сообщает AFP в понедельник, 3 марта.

«По моему мнению, это была не спонтанная реакция на вмешательство Зеленского, а, очевидно, намеренная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете», — отметил Мерц.

В то же время он добавил, что перепалка между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом вписывается в нынешнее поведение американского правительства.

«Существует определенная последовательность в ряде событий последних недель и месяцев, которую мы сейчас наблюдаем со стороны Вашингтона, включая появление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности», — отметил Мерц.

По словам немецкого политика, это является тревожным сигналом для европейцев и их обороноспособности. Мерц отметил, что ближайшие годы и десятилетия Европе придется делать гораздо больше для собственной безопасности. При этом он выступает за то, чтобы «удержать американцев в Европе», сказано в материале.

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