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Валенса и бывшие политзаключенные написали письмо Трампу

  • 3.03.2025, 19:12
  • 1,658
Валенса и бывшие политзаключенные написали письмо Трампу
Лех Валенса

Они напоминали об обязательствах Будапештского меморандума.

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса подписал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил «ужас и отвращение» по поводу его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Валенса подписал письмо вместе с другими бывшими польскими политзаключенными, говорится в его сообщении, обнародованном в Facebook.

«История 20 века показывает, что каждый раз, когда Соединенные Штаты хотели сохранить дистанцию с демократическими ценностями и своими европейскими союзниками, это заканчивалось угрозой для них самих. Президент Вудро Вильсон понимал это, решив, что США вступят в мировую войну в 1917 году. Президент Франклин Рузвельт понимал это, решив после нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года, что война в защиту Америки будет вестись не только на Тихом океане, но и в Европе, в союзе со странами, на которые напал Третий Рейх», – говорится в письме.

Лех Валенса и ряд бывших польских политзаключенных отмечают, что материальная помощь – военная и финансовая – не может быть «эквивалентом крови, пролитой во имя независимости и свободы Украины, Европы и всего свободного мира».

«Человеческая жизнь – бесценна, ее стоимость нельзя измерить в деньгах. Благодарность тем, кто жертвует кровью и свободой. Для нас, людей «Солидарности», бывших политзаключенных коммунистического режима, это очевидно», – отмечают авторы письма, призывая США выполнить гарантии, которые они дали вместе с Великобританией в Будапештском меморандуме 1994 года, где четко прописано обязательство защищать неприкосновенность границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия – «эти гарантии безусловны: там нет ни слова о трактовке такой помощи как экономической».

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