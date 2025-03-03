Представлен ноутбук со встроенной солнечной батареей в корпусе
- 3.03.2025, 19:16
Весит новинка чуть больше килограмма.
Китайский производитель техники Lenovo представил ноутбук Yoga Solar PC.
Презентация прошла на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который начал работу 3 марта.
Устройство примечательно тем, что прямо в его крышке находится солнечная панель, а значит, ноутбук может заряжаться от света.
По заявлению компании, даже при эффективности 24% панель может поглотить и преобразовать достаточно энергии от прямого солнечного света, чтобы обеспечить до одного часа воспроизведения видео.
И все это происходит довольно оперативно – за треть часа.
Однако сколько энергии может выработать ноутбук целиком, пока загадка даже для специалистов Lenovo.
Известно, что панель нового ноутбука состоит из 84 солнечных элементов. Все крепления и контакты, которые преобразуют и передают вырабатываемую энергию, расположены под солнечными элементами.
Компьютер также получил программу Lenovo Dynamic Solar Tracking, которая показывает, какие ток и напряжение вырабатывает солнечная панель.
Yoga Solar PC оснастили 14-дюймовым OLED-экраном, процессором Intel, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 1 ТБ.
Толщина аппарата – всего 15 мм, а вес – чуть больше 1 кг.