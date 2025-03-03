закрыть
3 марта 2025, понедельник, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Представлен ноутбук со встроенной солнечной батареей в корпусе

  • 3.03.2025, 19:16
Представлен ноутбук со встроенной солнечной батареей в корпусе

Весит новинка чуть больше килограмма.

Китайский производитель техники Lenovo представил ноутбук Yoga Solar PC.

Презентация прошла на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который начал работу 3 марта.

Устройство примечательно тем, что прямо в его крышке находится солнечная панель, а значит, ноутбук может заряжаться от света.

По заявлению компании, даже при эффективности 24% панель может поглотить и преобразовать достаточно энергии от прямого солнечного света, чтобы обеспечить до одного часа воспроизведения видео.

И все это происходит довольно оперативно – за треть часа.

Однако сколько энергии может выработать ноутбук целиком, пока загадка даже для специалистов Lenovo.

Известно, что панель нового ноутбука состоит из 84 солнечных элементов. Все крепления и контакты, которые преобразуют и передают вырабатываемую энергию, расположены под солнечными элементами.

Компьютер также получил программу Lenovo Dynamic Solar Tracking, которая показывает, какие ток и напряжение вырабатывает солнечная панель.

Yoga Solar PC оснастили 14-дюймовым OLED-экраном, процессором Intel, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 1 ТБ.

Толщина аппарата – всего 15 мм, а вес – чуть больше 1 кг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук