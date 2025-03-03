ВСУ уничтожили САУ «Акация» и пункт управления дронами РФ на Краматорском направлении
- 3.03.2025, 19:17
Видео.
Украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» на Краматорском направлении. Также были ликвидированы позиции россиян и самих оккупантов.
Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».
На видео показано, как пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», три танка и пункт управления дронов.
Кроме этого удалось уничтожить вражескую пушку, четыре единицы автотранспорта оккупантов, ряд вражеских укрытий и пехоту.
«Такая точная работа операторов ударных дронов подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть» в Донецкой области», - подписано видео.