ВСУ уничтожили САУ «Акация» и пункт управления дронами РФ на Краматорском направлении 3.03.2025, 19:17

Видео.

Украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» на Краматорском направлении. Также были ликвидированы позиции россиян и самих оккупантов.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».

На видео показано, как пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», три танка и пункт управления дронов.

Кроме этого удалось уничтожить вражескую пушку, четыре единицы автотранспорта оккупантов, ряд вражеских укрытий и пехоту.

«Такая точная работа операторов ударных дронов подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть» в Донецкой области», - подписано видео.

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