Беларусь и РФ отменили роуминг

Беларусь и РФ отменили роуминг1
- 3.03.2025, 19:26
Но есть нюансы.
С 1 марта официально отменен роуминг между Беларусью и Россией. Жители двух стран могут совершать звонки и пользоваться интернетом по бюджетным тарифам. Однако есть особенности, на которые стоит обратить внимание.
Так, мобильные операторы и Беларуси, и России обязаны предоставить своим абонентам не менее 300 минут звонков (150 минут исходящего трафика и 150 минут входящего) и 5 ГБ интернета без дополнительных платежей на льготных условиях. Важный нюанс: минуты начисляются в рамках того тарифного плана, который есть у абонентов. Если минуты в него не включены, стоимость составит 11 копеек за минуту — такую цифру называл в декабре министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган. Что касается интернета, 1 гигабайт из тех самых 5 будет стоить порядка 5 белорусских рублей, что сопоставимо со стоимостью передачи данных внутри страны.
Во время пересечения границы абоненту должно прийти приветственное SMS-сообщение с информацией об условиях обслуживания от российских операторов. Для того, чтобы это произошло, у него должна все равно быть подключена услуга «Роуминг» и «Передача данных» для использования интернета.
Напомним, что впервые об отмене роуминга начали говорить в 2013 году. В 2019-м сообщалось, что международные тарифы на связь между странами отменят в сентябре 2020 года. В итоге дата переносилась не один раз, про 1 марта 2025 года начали говорить в конце прошлого декабря.