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О личности в истории

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  • Юрий Фельштинский
  • 3.03.2025, 19:39
  • 3,714
О личности в истории
Юрий Фельштинский

Цунами российской агрессии на Европу сдерживает в первую очередь президент Зеленский.

После катастрофического провала Трампа (и Вэнса) в Белом доме на переговорах с Зеленским администрация Трампа предпримет все возможное и невозможное, чтобы дискредитировать лично Зеленского и сделать вид, что преграда на пути к европейскому миру и прекращению войны в Украине — это Зеленский.

Поэтому сейчас будет дана команда (думаю, что она уже дана) всем американским подопечным и агентам Трампа в США и Европе, вовлеченным прямо или косвенно в переговорный процесс, заявлять открыто или как-бы случайно, что от Зеленского надо избавляться — иначе США не будут участвовать в мирном процессе и в оказании помощи Украине в будущем. Заявления о том, что Америка не может далее вести переговоры о мире, если в них участвует Зеленский, мы уже слышали, в частности, от сенатора Линдси Грэма. И мы много еще всего этого услышим. (Предлагаю все эти заявления игнорировать).

Уинстон Черчилль в декабре 1941 года, в разгар войны, когда Гитлер побеждал на всех фронтах, посетил без костюма в солдатской форме Белый дом, где встретился с президентом Рузвельтом. Рузвельт не обратил на отсутствие костюма внимания и не обозвал Черчилля «диктатором» за то, что из-за войны выборы в Великобритании не проводились с 1935 года. Потому что во Второй мировой войне США президента Рузвельта были союзником Великобритании.

США президента Трампа — союзник России. Но открыто сказать об этом Трамп не может, хотя от сына Трампа мы уже слышали утверждения, что дружить нужно с могущественной Россией, а не со слабой Украиной. (По такой логике дружить надо с могущественным Китаем, а не со слабым Тайванем — и мы станем еще свидетелями того, как Трамп сдаст Китаю Тайвань по соглашению с Си Цзиньпином).

Как историк я склонен критиковать политических лидеров, а не восхвалять их. В случае Владимира Зеленского я обязан сделать исключение: с 24 февраля 2022 года победу Украины в этой войне вместе с украинским народом обеспечивает на посту президента страны именно Зеленский. Не случайно Путин и Трамп настаивают на его уходе с поста президента как на предварительном условии для начала переговоров. В момент, когда это произойдет, война будет проиграна. Путин при ободряющем согласии Трампа будет перекраивать карту Европы (прежде всего Украины, но и не только Украины). Кандидатов на президентских выборах (прежде всего в Украине, но и не только в Украине) будут согласовывать и утверждать в Кремле. НАТО будет распущено. Евросоюз распадется.

Цунами российской агрессии сдерживает в первую очередь президент Зеленский. Все остальные европейские лидеры в интересах народов своих стран по мере возможности в этом ему помогают. Точно также, как в 1939-1941 годах цунами нацистской агрессии в Европе сдерживал Черчилль, ушедший в отставку только в июле 1945 года, после победы над гитлеровской Германией.

Несколько слов об итогах встречи Трампа с Зеленским. Дипломатический этикет людей в окружении Трампа и европейских политических лидеров требует от них многочисленных заявлений о том, что вопросы российски-украинской войны следует и желательно решать при участии Соединенных Штатов, гарантирующих мир и стабильность на европейском континенте (включающем Украину). Ничего неправильного в такой постановке вопроса нет, но есть одна неправильная исходная предпосылка, вводящая мировую общественность в заблуждение: президент Трамп, определяющий внешнюю политику США, не планирует участвовать в сохранении мира в Европе, а планирует спровоцировать дальнейшее расширение евпропейского конфликта. Не случайно во время встречи с Зеленским он дважды обвинил Зеленского в том, что тот рискует разжечь в Европе Третью мировую войну, в то время как Третью мировую войну в Европе разжигают Путин своей перманентной военной агрессией и Трамп, не предъявляющий Путину никаких требований и, наоборот, настаивающий на капитуляции Украины на условиях Путина.

Европа, в целом, адекватно и достаточно стремительно реагирует на происходящее и движется в правильном и единственно возможном в сложившейся ситуации направлении: заявляет о своей готовности помогать Украине и сдерживать российскую агрессию; увеличивает свои военные бюджеты и обещает дать помощь Украине, компенсируя остановку американской помощи.

Трамп при этом оказывается, как ему кажется, в беспроигрышной ситуации. С одной стороны, он сделал и продолжает делать все от себя зависящее, чтобы сдать Украину Путину. С другой стороны, если выход США из вовлеченности в европейские проблемы все равно приведет к поражению России, Трамп будет утверждать, что именно он настоял на увеличении оборонных бюджетов европейских стран и победа была одержана благодаря его отказу помогать Европе. Если Путин захватит Украину, Трамп получит благодарность от Путина и будет утверждать, что захват случился из-за саботажа Зеленским «мирного плана» Трампа. Если Путин потерпит в Украине поражение из-за консолидации сил объединенной Европы, Трамп похвалит себя за то, что сплотил Европу.

Болезненное самолюбие Трампа не позволяет ему остаться в стороне и признать, что его обман с «мирным планом» раскрыт и отвергнут. Он будет находить новые и новые возможности продолжать делать вид, что не все потеряно и капитуляция Украины может быть достигнута через подписание путинского «мирного плана», предварительным условием которого является отставка Зеленского.

У Трампа — фамилия которого в переводе на русский означает «козырь» — карты для шантажа на руках остались. Он может распустить НАТО или выйти из НАТО, а может не выходить — если Европа согласится сдать Украину Путину. Он может вывести американские войска из Европы, а может не выводить — если Европа согласится сдать Украину Путину. Он может лишить Европу ядерного зонта США, а может его оставить — если Европа согласится сдать Украину Путину. И если Зеленский уйдет в отставку. После унизительного для Трампа поражения в Овальном офисе Зеленский его личный враг.

Но дело в том, что после сдачи Украины Путину Трамп все равно выйдет из НАТО или распустит НАТО, выведет американские войска из Европы и закроет американский ядерный зонт, умышленно нарушив ядерный баланс сил в Европе. Поскольку надежда — последнее, что покидает человека, он будет шантажировать Европу всем вышеперечисленным, чтобы остаться в игре и достигнуть желаемых для себя и Путина результатов, дабы с помощью Путина нанести затем европейской демократии сокрушительное поражение и «сделать снова великой» Республиканскую Америку.

Поддастся ли демократическая Европа на примитивный обман Трампа — станет понятно в ближайшие дни и недели. Его шулерская игра настолько груба, что не замечать ее невозможно даже по дипломатическим соображениям. Трамп и до победы на выборах, если судить по европейским опросам общественного мнения, был крайней непопулярен в Европе. Трудно себе представить, насколько он непопулярен там сегодня. Заискивать перед ним и из-за былого американского могущества — когда Америка была частью демократического мира — значит рисковать потерей поддержки европейских избирателей. Помощь из Америки в ближайшие четыре года все равно не придет. Европа обязана рассчитывать исключительно на свои силы. Эти силы есть. Их достаточно. Пришло время открыто сказать об этом своим народам как это сделал в 1940 году Уинстон Черчилль.

Юрий Фельштинский, специально для сайта Charter97.org

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