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В Европе зафиксировали отрицательные цены на электричество

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  • 3.03.2025, 19:32
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В Европе зафиксировали отрицательные цены на электричество

Помогла солнечная энергия.

В некоторых странах ЕС цены на электроэнергию упали ниже нуля из-за наращивания ее выработки на солнечных электростанциях, пишет Bloomberg.

По данным агентства, цены на электричество достигали отрицательных значений в Германии, Нидерландах и Бельгии. Так, на бирже Epex Spot цена за 1 МВт·ч составляла минус €17,73.

В Германии выработка солнечной энергии достигла 39,9 ГВт, что стало самым высоким показателем с 21 сентября, отмечает Bloomberg. В Великобритании в субботу, 1 марта, выработка составляла 9 ГВт — максимум с 18 сентября. Во Франции в воскресенье, 2 марта, выработка солнечной энергии достигла рекордного уровня в 15,6 ГВт.

«Отрицательные цены становятся все более частым явлением по всей Европе, поскольку возобновляемые источники энергии наводняют рынок, а предложение превышает спрос. Хотя это хорошо для некоторых потребителей, в основном в Северной Европе, это вызывает беспокойство у тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, поскольку низкие цены подрывают доходность», — говорится в публикации агентства.

На этой неделе ожидается, что выработка солнечной энергии будет оставаться на высоком уровне, достигая примерно 35 ГВт в день в Германии, пишет Bloomberg. По его данным, сезонный рост этого показателя будет иметь наибольшие последствия, вероятно, по сдерживанию спотовых цен на электричество.

Такая ситуация происходит не в первый раз. В мае 2023 года стоимость 1 МВт·ч составляла минус 41 цент в Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. Исключением стала Польша, где цена на электричество установилась на уровне €40.

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