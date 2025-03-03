«Барселона» не проиграла ни одного матча с Щенсным в воротах 3.03.2025, 19:47

Войцех Щенсный

Шесть раз поляк сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный принял участие в 12 матчах «Барселоны» во всех турнирах. С поляком в воротах каталонцы не проиграли ни одного матча.

Каталонцы подписали польского вратаря осенью на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 13 пропущенных голов в 12 матчах, шесть раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Голкипер «Барселоны» рассказал о своем будущем.

«Если бы вы спросили меня в начале сезона, я бы сказал, что покину «Барсу» в июне. Но мне нравится время, которое я провел здесь.

Моя семья счастлива, мой сын любит свою школу, моей жене нравится здесь… Я открыт к чему угодно», – заявил Щенсный.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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