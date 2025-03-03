закрыть
3 марта 2025, понедельник, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу в Украине

7
  • 3.03.2025, 20:00
  • 3,340
Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу в Украине

Всего в списке девять граждан Японии.

Россия запретила въезд девяти гражданам Японии, среди которых глава МИДа страны Такэси Ивая, посол Японии в Украине Масаси Накагомэ и бывший посол Кунинори Мацуда, говорится на сайте ведомства.

Также въезд запрещен:

старшему вице-президенту Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Харе;

главе офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаге;

президенту IHI Corporation Хироси Идэ;

президенту ISUZU Motors Синсукэ Минами;

президенту Prodrone Сюнсукэ Тое;

президенту Cyberdyne Ёсиюки Санкае.

Мера стала ответом на продолжающиеся санкционные действия Токио в адрес Москвы, указал МИД.

JICA в Украине участвует в программе экстренного восстановления. Корпорация IHI заявляла о планах участвовать в восстановлении поврежденных дорог и мостов Украины, ISUZU собиралась обеспечить поставки грузовиков для восстановительных работ. Prodrone запустила проект для обнаружения наземных мин с помощью дронов, Cyberdyne выиграла тендер на поставки роботизированных костюмов для оказания помощи в восстановлении в рамках программ JICA.

В январе Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков. Среди них были гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, Московский институт теплотехники, Казанский пороховой завод, ЦМР Банк, РФК Банк, Тимер Банк и др.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук