Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу в Украине

Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу в Украине7
- 3.03.2025, 20:00
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Всего в списке девять граждан Японии.
Россия запретила въезд девяти гражданам Японии, среди которых глава МИДа страны Такэси Ивая, посол Японии в Украине Масаси Накагомэ и бывший посол Кунинори Мацуда, говорится на сайте ведомства.
Также въезд запрещен:
старшему вице-президенту Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Харе;
главе офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаге;
президенту IHI Corporation Хироси Идэ;
президенту ISUZU Motors Синсукэ Минами;
президенту Prodrone Сюнсукэ Тое;
президенту Cyberdyne Ёсиюки Санкае.
Мера стала ответом на продолжающиеся санкционные действия Токио в адрес Москвы, указал МИД.
JICA в Украине участвует в программе экстренного восстановления. Корпорация IHI заявляла о планах участвовать в восстановлении поврежденных дорог и мостов Украины, ISUZU собиралась обеспечить поставки грузовиков для восстановительных работ. Prodrone запустила проект для обнаружения наземных мин с помощью дронов, Cyberdyne выиграла тендер на поставки роботизированных костюмов для оказания помощи в восстановлении в рамках программ JICA.
В январе Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков. Среди них были гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, Московский институт теплотехники, Казанский пороховой завод, ЦМР Банк, РФК Банк, Тимер Банк и др.