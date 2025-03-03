В Австралии умер донор-рекордсмен, спасший жизни миллионам детей 3 3.03.2025, 20:05

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Джеймс Харрисон

Джеймсу Харрисону было 88 лет.

В Австралии умер один из самых продуктивных доноров в мире. Его плазма спасла жизнь 2,4 млн младенцев, потому что в ней был редкий иммуноглобулин (anti-D), который используют для создания особой сыворотки. Ее вводят беременным с отрицательным резус-фактором, чтобы не допустить резус-конфликта матери и ребенка, пишет ВВС.

Джеймсу Харрисону было 88 лет. Он умер во сне в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе 17 февраля, но о его смерти семья сообщила только сегодня.

Служба крови Австралийского Красного Креста в некрологе Харрисону написала, что он решил стать донором в 14 лет, после того, как ему делали переливание крови во время серьезной операции на грудной клетке.

Он начал сдавать плазму крови, когда ему было 18, и продолжал делать это каждые две недели до тех пор, пока ему не исполнилось 81. В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству пожертвованной плазмы — и пока в 2022 году этот рекорд не побил мужчина из США, оставался самым щедрым донором в мире.

Дочь Харрисона, Трейси Меллоушип, рассказывает, что ее отец был очень горд тем, что спас столько жизней, при этом без боли и без какого-либо ущерба для себя.

«Он всегда говорил, что это не больно, и жизнь, которую ты спасаешь, может быть твоя собственная», — вспоминает она.

И она сама, и двое внуков Харрисона получили сыворотку, созданную на основе плазмы его крови.

«Это делало [Джеймса] счастливым: слышать о многочисленных семьях вроде нашей, которые продолжали существовать благодаря его доброте», — говорит Меллоушип.

Уколы сыворотки антирезус иммуноглобулина (также известного как anti-D) предупреждают развитие гемолитической болезни плода и новорожденного (ГБН). Она происходит из-за несовместимости крови матери и будущего ребенка, когда у матери отрицательный резус-фактор, а у ребенка положительный. Иммунная система беременной женщины воспринимает компоненты крови эмбриона как чужеродное тело и вырабатывает антитела, которые его атакуют. Это может серьезно навредить здоровью ребенка, вызвать серьезную анемию, сердечную недостаточность и даже смерть.

Пока в середине шестидесятых ученые не разработали это лекарство, каждый второй младенец с ГБН умирал.

До сих пор неизвестно, почему кровь Харрисона была настолько насыщена этими иммуноглобулинами. Некоторые исследования предполагают, что это может быть связано с переливанием крови, которое ему сделали в подростковом возрасте.

Таких доноров в Австралии чуть менее 200, они помогают около 45 000 матерям и их детям ежегодно — это данные Службы крови Австралийского Красного Креста.

Служба в сотрудничестве с Институтом медицинских исследований имени Уолтера и Элизы Холл работает над лабораторным получением антирезус иммуноглобулина, реплицируя иммунные клетки и клетки крови Харрисона и других доноров. Они надеются, что однажды лабораторно созданный иммуноглобулин сможет помочь беременным женщинам во всем мире. Дэвид Ирвинг, директор по исследованиям Службы крови, называет создание новой терапии поиском священного Грааля.

По его словам, им очень не хватает регулярных доноров, у которых, как у Харрисона, необходимые антитела присутствуют в крови в достаточном количестве.

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