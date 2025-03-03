Bloomberg: У Европы есть деньги, чтобы спасти Украину 3 3.03.2025, 20:09

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Европа должна признать, что она владеет рычагами влияния на конечный исход войны.

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов уменьшается. Европа должна признать, что она владеет рычагами влияния на конечный исход войны. Об этом говорится в редакционной статье Bloomberg.

Несмотря на истощение запасов, у европейских стран все еще есть оружие, которое они могут передать Украине: от артиллерийских снарядов до высокоточных ракет и систем ПВО, – а также средства для наращивания ее оборонно-промышленной базы.

Всего лишь $20 миллиардов, распределенных по всему Европейскому Союзу, могли бы помочь Киеву защититься от российских атак и выстоять, чтобы получить лучшие условия, говорится в статье.

Европа (включая Великобританию и Швейцарию) также сохраняет санкции, которые могут продолжать оказывать давление на экономику России, даже если ограничения США будут сняты. Она контролирует около $250 миллиардов замороженных активов российского центрального банка, что могут быть зарезервированы для восстановления Украины.

Лучший способ достичь отношения к себе как к серьезному игроку – последовать примеру Великобритании в увеличении расходов на оборону, как на национальном уровне, так и путем общих заимствований. Их должно быть достаточно, чтобы начать заменять ключевые средства обеспечения США – необходимые для транспортировки войск и оборудования, проведения дозаправки в воздухе и выполнения ряда функций разведки и наблюдения.

Это не будет дешево или политически легко, считает агентство. По подсчетам Bloomberg, если каждая из пяти крупнейших европейских стран увеличит расходы на оборону до 4% от валового внутреннего продукта, то расходы составят около $270 миллиардов в год в течение следующего десятилетия.

«Но идея о том, что самый большой в мире экономический блок с совокупным годовым ВВП в $20 триллионов не может позволить себе такие расходы, является абсурдом», – считает Bloomberg.

Освобождение расходов на оборону от установленных ЕС фискальных требований облегчило бы увеличение бюджета. Если обуславливать общие заимствования реформами в практике закупок и скоординировать расходы, то можно добиться менее фрагментарного подхода к обороне Европы.

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