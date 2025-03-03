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«Уже и забыли, что это за зверь такой»

  • 3.03.2025, 20:41
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«Уже и забыли, что это за зверь такой»

Белорусы жалуются на билетных спекулянтов.

За последний месяц в налоговой инспекции получили сразу две жалобы на спекулянтов, которые перепродают билеты по завышенной цене, рассказали в управлении оперативных мероприятий ИМНС по Минску.

По словам налоговиков, подобного не было несколько лет — в ведомстве «уже и забыли, что это за зверь такой».

«Последнего билетного спекулянта мы поймали в далеком 2017 году, когда БАТЭ сражалось с элитой европейского футбола в Лиге чемпионов, а потом тишина», — добавили в управлении.

За предпринимательскую деятельность без лицензии (ч. 2 ст. 13.3 КоАП) предусмотрен штраф до ста базовых величин — 4200 рублей.

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