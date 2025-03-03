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Лидеры стран Балтии поговорили с Зеленским о длительном мире в Украине

  • 3.03.2025, 20:49
Лидеры стран Балтии поговорили с Зеленским о длительном мире в Украине

Детали.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кристен Михал провели видеоразговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о достижении справедливого и прочного мира в Украине, а также сохранении трансатлантической связи.

Об этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

Ринкевичс, Науседа и Михал обсудили по видеосвязи с Зеленским достижения мира в Украине, трансатлантические отношения и европейскую интеграцию.

«Хорошая онлайн-дискуссия с президентом Владимиром Зеленским, президентом Гитанасом Науседой и премьер-министром Кристеном Михалом о дальнейших шагах для достижения справедливого и прочного мира в Украине, важных для работы над европейской интеграцией и сохранением трансатлантической связи», – написал Ринкевичс.

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