Лидеры стран Балтии поговорили с Зеленским о длительном мире в Украине
- 3.03.2025, 20:49
Детали.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кристен Михал провели видеоразговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о достижении справедливого и прочного мира в Украине, а также сохранении трансатлантической связи.
Об этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил на своей странице в социальной сети Х (Twitter).
Ринкевичс, Науседа и Михал обсудили по видеосвязи с Зеленским достижения мира в Украине, трансатлантические отношения и европейскую интеграцию.
«Хорошая онлайн-дискуссия с президентом Владимиром Зеленским, президентом Гитанасом Науседой и премьер-министром Кристеном Михалом о дальнейших шагах для достижения справедливого и прочного мира в Украине, важных для работы над европейской интеграцией и сохранением трансатлантической связи», – написал Ринкевичс.