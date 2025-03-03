Во Франции подожгли представительство Tesla 3.03.2025, 20:52

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Ущерб составил €700 тысяч.

В ночь на 3 марта неизвестные подожгли французское представительство Tesla в Пьяченца-дю-Туш к западу от Тулузы, сообщает La Depeche.

Восемь автомобилей полностью сгорели, еще четыре серьезно повреждены. Ущерб составил более 700 тыс. евро.

Согласно предварительным данным следствия, один или несколько человек отрезали часть проволочной сетки, чтобы проникнуть на территорию представительства, подожгли автомобили и скрылись до прибытия правоохранительных органов.

Прокуратура Тулузы поручила дело жандармам поисковой бригады Toulouse-Mirail. Власти еще не определили мотивы поджигателей, но камеры наблюдения могут идентифицировать преступников, пишет издание. La Depeche предполагает, что это могут быть недовольные клиенты или активисты, выступающие против автомобильной промышленности или основателя Tesla Илона Маска, союзника президента США Дональда Трампа.

На данный момент ни одна группа не взяла на себя ответственность за этот пожар, отмечает издание. В Tesla France также не прокомментировали инцидент.

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