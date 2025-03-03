Еврокомиссия заявила о незаинтересованности в работе «Северного потока-2» 1 3.03.2025, 21:04

Он не позволяет диверсифицировать источники энергии ЕС.

Страны Евросоюза не заинтересованы в возвращении к реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Северный поток-2» не является проектом, представляющим общий интерес ЕС. Он не позволяет диверсифицировать источники энергии Европейского союза. И, как вы знаете, газ никогда не доставлялся в Европу через этот газопровод», — сказала евродипломат (цитата по «Интерфаксу»).

Еврокомиссия всегда отмечала, что если бы газопровод и функционировал, то он должен был бы соответствовать всем обязательным правилам, действующим на территории Евросоюза, отметила Итконен.

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