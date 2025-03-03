закрыть
3 марта 2025, понедельник, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко обрушился на белорусских спортсменов

10
  • 3.03.2025, 21:09
  • 6,498
Лукашенко обрушился на белорусских спортсменов

Диктатор приказал «дать результат».

Обращаясь к вновь назначенному министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку, диктатор Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что футбол и другие виды спорта должны давать результат, пишет БелТА.

— Вам надо эту волокиту с Шерстневым (Николай Шерстнев, председатель АБФФ. - Ред.) прекратить. Если Шерстнев не способен работать в этой должности, значит, будем искать другого человека, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что главный показатель — результат.

— Мне много тут говорили, рассказывали, но я не вижу в футболе пока результата, — отметил узурпатор.

Коснулся он и ситуации в других видах.

— Не горят и другие виды спорта, отдельные, кроме там 5-6 видов. Но я хочу, чтобы понимали, что нужен результат везде, — сказал Лукашенко.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук