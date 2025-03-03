Лукашенко обрушился на белорусских спортсменов 10 3.03.2025, 21:09

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Диктатор приказал «дать результат».

Обращаясь к вновь назначенному министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку, диктатор Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что футбол и другие виды спорта должны давать результат, пишет БелТА.

— Вам надо эту волокиту с Шерстневым (Николай Шерстнев, председатель АБФФ. - Ред.) прекратить. Если Шерстнев не способен работать в этой должности, значит, будем искать другого человека, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что главный показатель — результат.

— Мне много тут говорили, рассказывали, но я не вижу в футболе пока результата, — отметил узурпатор.

Коснулся он и ситуации в других видах.

— Не горят и другие виды спорта, отдельные, кроме там 5-6 видов. Но я хочу, чтобы понимали, что нужен результат везде, — сказал Лукашенко.

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