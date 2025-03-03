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Стармер: Нужно поддерживать Зеленского, а не подлизываться к Путину

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  • 3.03.2025, 21:13
  • 4,442
Стармер: Нужно поддерживать Зеленского, а не подлизываться к Путину
Кир Стармер

Россия является агрессором.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что всем нужно поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а «не подлизываться» к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает The Telegraph.

Стармер четко дал понять депутатам во время выступления в парламенте, что Россия является агрессором, а Владимир Зеленский «не сделал ничего плохого».

«Россия — агрессор. Зеленский — лидер войны, в страну которого вторглись, и мы все должны поддерживать его, а не подлизываться к Путину», — сказал Стармер.

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