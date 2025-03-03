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Несырьевой экспорт из России обвалился до семилетнего минимума

  • 3.03.2025, 21:29
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Несырьевой экспорт из России обвалился до семилетнего минимума

Санкции работают.

В то время как Владимир Путин утверждает, что Россия больше не является страной-бензоколонкой, экономика продолжает терять возможности продать за рубеж что-либо, кроме углеводородов и простейшего минерального сырья, пишет The Moscow Times.

По итогам 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из РФ сократился еще на 2%, до $145 млрд, подсчитали эксперты Института Гайдара на основестатистики Федеральной таможенной службы.

Продажи товаров за исключением природных ресурсов и топлива падают третий год подряд, а их текущий объем стал самым низким за последние 7 лет. Для сравнения: в 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт из России достигал $148 млрд, в 2022 году - $190,4 млрд, в 2021 году — $194,2 млрд, в 2020 году — $160 млрд, в 2019 году — $154,5 млрд, в 2018 году — $150 млрд, в 2017 году — $133,9 млрд (согласно данным Минпромторга и Российского экспортного центра).

Особенно резко, на фоне санкций и запретов на поставки технологий в Россию, обвалился высокотехнологичный экспорт в категории «машины и оборудование»: в прошлом году он оказался на 43% ниже, чем в довоенном 2021-м (по данным ФТС за январь–октябрь), указывает Институт Гайдара.

В 2018 году, избираясь на четвертый срок, президент Владимир Путин требовал довести объемы несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд ежегодно к 2024 году. Эта цель была заложена в пакет национальных проектов наряду с двукратным снижением бедности, прекращением естественной убыли населения и технологическим «прорывом». На реализацию этих поручений бюджет планировал потратить 26 триллионов рублей, или почти $290 млрд по текущему курсу.

В реальности за 6 лет несырьевой неэнергетический экспорт не вырос на 66%, как требовал Путин, а сократился на 3,5%.

В 2024 году Путин отодвинул цель по ННЭ на 2030 год. Она осталась прежней: рост на две трети за 6 лет. Впрочем, для этого несырьевой экспорт должен расти со средней скоростью 7,5% в год, что на 10 процентных пунктов выше текущих показателей, указывают эксперты Института Гайдара.

Как следует из их оценок, в прошлом году две трети вывезенных из России на экспорт товаров пришлось на сырье и топливо. Общие объемы экспорта, по данным ЦБ РФ, сократились на 1,7%, до $417 млрд. При этом в четвертом квартале экспортные доходы экономики падали до минимумов с пандемии 2020 года и оказались на 13% ниже, чем в 2019 году, а сальдо торгового баланса в октябре–декабре схлопулось на треть — до $20,4 млрд

«Причинами такого снижения можно назвать ценовую конъюнктуру глобальных сырьевых рынков, а также введение санкций против Газпромбанка и других финансовых организаций, что оказало дополнительное давление на российский экспорт в конце года», — поясняет Институт Гайдара.

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