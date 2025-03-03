Составлен рейтинг самых надежных семейных кроссоверов 3.03.2025, 21:39

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В выборке представлены авто в возрасте до пяти лет.

Список из 10 самых надежных семейных кроссоверов в 2025 году составили эксперты британского издания WhatCar.

В рейтинге только автомобили, которые присутствуют на рынке в пятилетнем диапазоне.

Бесспорным лидером стал Lexus NX, который выпускался с 2014 по 2021 год. Он хорош как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой. Максимальные 100% Lexus набрал не просто так. За время его эксплуатации пока ни один владелец не пожаловался на какие-либо неисправности.

Только 3% владельцев Toyota RAV4 в версиях от 2019 года выпуска столкнулись с необходимостью ремонта. Поэтому у кроссовера второе место по надежности и 98,8% доверия.

Третье место в рейтинге самых надежных кроссоверов 2025 года занял Renault Kadjar 2015–2022 годов выпуска. Его надежность – 98,6%. Неисправности в авто возникли у 12% владельцев.

А вот и места с четвертого по десятое:

Lexus NX с 2021 года выпуска (97,6%)

Honda CR-V с 2018-го (97,2%)

Volvo XC40 PHEV с 2017-го (97%)

бензиновый BMW X1 2015–2022-го (96,6%)

Kia Niro hybrid/PHEV 2016–2022-го (96,4%)

бензиновый Mazda CX-5 с 2017-го (96,1%)

Kia Sportage с 2021-го (96,1%).

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