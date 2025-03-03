Глава МИД Эстонии: Лучшее место для «Северного потока – 2» – на дне моря и по частям

Глава МИД Эстонии: Лучшее место для «Северного потока – 2» – на дне моря и по частям2
- 3.03.2025, 21:53
ЕС должен стремиться к сокращению импорта СПГ из России.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что сообщение о возможном восстановлении газопровода «Северный поток – 2» – это шаг в неправильном направлении для европейской энергетической безопасности.
Его заявление приводит пресс-служба эстонского МИД.
Тсахкна указал, что Россия неоднократно использовала энергоресурсы как оружие против Европы, а также использует экспорт энергоносителей для финансирования войны в Украине.
«Если сообщения о планах перезапуска «Северного потока – 2» окажутся правдой, это будет шагом в совершенно неправильном направлении с точки зрения европейской энергетической безопасности», – отметил он.
Глава эстонского МИД рассказал, что в конце марта Еврокомиссия представит план действий по постепенному отказу от российских энергоносителей.
Возможное предложение о запуске «Северного потока – 2» не соответствует этой цели, подчеркнул Тсахкна.
Кроме того, как отметил эстонский министр, перезапуск «Северного потока – 2» потребует от США отмены санкций в отношении проекта, «а сейчас для этого явно не подходящее время».
Он добавил, что вместо обсуждения перезапуска «Северного потока – 2» Эстония ожидает от США усиления энергетических санкций против России.
Тсахкна также подчеркнул, что ЕС должен стремиться к сокращению импорта СПГ из России.
«Правильное место для «Северного потока – 2» – на дне моря, по частям, а не на энергетическом рынке ЕС. Зато мы приветствуем поставки газа из Соединенных Штатов в ЕС, а не из России», – резюмировал он.