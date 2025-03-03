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Рубио: США и Великобритания будут работать над миром в Украине

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  • 3.03.2025, 22:01
  • 2,614
Рубио: США и Великобритания будут работать над миром в Украине
Марко Рубио

Госсекретарь США провел разговор с министром иностранных дел Великобритании.

Соединенные Штаты готовы к переговорам по прекращению войны между Украиной и Россией и продолжат сотрудничество с Великобританией для достижения мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

«Соединенные Штаты готовы вести переговоры с целью прекращения украинско-российского конфликта и будут продолжать сотрудничать с Великобританией для достижения мира в Украине», - заявил Рубио.

Американский дипломат также поблагодарил Великобританию за ее роль в укреплении обороны Европы и поддержке Украины. Обсуждалась и роль Лондона в подготовке саммита лидеров по Украине, который состоялся 2 марта.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Лондон и Париж работают над мирным планом для Украины, который будет представлен Вашингтону. По его словам, США должны оставаться ключевым участником дипломатических переговоров, направленных на завершение войны.

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