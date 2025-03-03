Папа Римский перенес два приступа острой дыхательной недостаточности

Папа Римский перенес два приступа острой дыхательной недостаточности4
- 3.03.2025, 22:05
Его подключили к ИВЛ.
Папа Римский Франциск, госпитализированный более двух недель назад, перенес два приступа острой дыхательной недостаточности и снова был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба Ватикана.
«Сегодня у Святейшего Отца произошло два приступа острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 3 марта.
Понтифику провели бронхоскопию, а во второй половине дня возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Все это время Франциск оставался в сознании.
«Прогноз остается осторожным», — добавили в пресс-службе.
Напомним, Папа Франциск страдает хроническим заболеванием легких. Его госпитализировали в больницу Джемелли 14 февраля.