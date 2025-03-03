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Украина заработала миллионы на продаже арестованной продукции «Беларуськалия»

  • 3.03.2025, 22:37
Украина заработала миллионы на продаже арестованной продукции «Беларуськалия»

Деньги идут в том числе на ВСУ.

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что реализовало более 4 тысяч тонн калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». Это очередная партия из 30,4 тыс. тонн белорусского калия, арестованного в Украине.

«Реализована продукция производства ОАО „Беларуськалий“, находящаяся в 61 железнодорожном вагоне, объемом 4299 тонн хлорида калия. Итоговая сумма реализации составила 45 516 321 грн (1,08 млн долларов), включая таможенные платежи», — сообщили в агентстве.

Всего, за январь 2025 года на продаже белорусского калия АРМА заработала 112,6 млн гривен (2,68 млн долларов). 25 февраля были реализованы еще 50 вагонов удобрений за 36 млн грн (869 тыс. долларов).

О старте масштабного аукциона по продаже 30 431 тонн хлорида калия (433 вагона) ОАО «Беларуськалий» АРМА объявила в декабре 2024 года.

«Эта реализация является частью системной работы Нацагентства по управлению арестованными активами, позволяющей наполнять государственный бюджет и поддерживать обороноспособность Украины через механизм приобретения военных облигаций», — отметили в структуре.

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