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Зеленский — Трампу: Нам нужен настоящий мир

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  • 3.03.2025, 22:48
  • 2,696
Зеленский — Трампу: Нам нужен настоящий мир
Владимир Зеленский

Киеву нужны гарантии безопасности.

Украине нужен мир «как можно скорее», заявил украинский президент Владимир Зеленский в посте на английском языке в соцсети X.

«Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность», — написал Зеленcкий.

По его словам, Киев работает вместе с США и Европой и «очень надеется» на поддержку США на пути к миру. «Мир нужен как можно скорее», — заключил украинский лидер.

Американский президент Дональд Трамп ранее прокомментировал заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень, очень далеко». «Это самое худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго это терпеть!» — заявил Трамп.

По его словам, украинский президент не хочет мира, пока у него есть поддержка США, а «Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США».

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