В Европе будет создан банк перевооружения 3.03.2025, 23:09

Он будет создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития.

В Европе будет создан банк перевооружения. Об этом в беседе с «Радио Свобода» сообщил эксперт по России Эдвард Лукас.

По его словам, эта идея уже получила одобрение со стороны таких политиков, как министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

По словам Лукаса, такой банк будет создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – организации, финансируемой за счет взносов государств-членов. ЕБРР первоначально обеспечивал инфраструктурное строительство в Центральной и Восточной Европе и помогал переходу к рыночной экономике в 1990-х годах.

«Нам нужно показать Дональду Трампу, что Европа настроена серьезно, и это важно для того, чтобы сохранить остатки сплоченности. Нам нужно показать Путину, что мы настроены серьезно, и это важно для сдерживания. Также нам следует показать украинцам, что мы серьезно поддерживаем их, чтобы поддержать их моральный дух», – сказал Лукас.

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