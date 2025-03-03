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Соболенко претендует на звание «Спортсменка года»

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  • 3.03.2025, 23:17
Соболенко претендует на звание «Спортсменка года»
Арина Соболенко

Эту награду называют спортивным «Оскаром».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на награду Laureus World Sports Awards. Церемония вручения премии состоится 21 апреля в Мадриде.

Первая ракетка планеты претендует на звание «Спортсменка года». С ней за награду будут сражаться гимнастка Симона Байлз, футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати, бегуньи Сифан Хассан и Фейт Кипьегон, а также легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон.

Премия была учреждена в 1999 году. Каждый победитель получает статуэтку Laureus, эксклюзивно предоставленную Cartier. Ее размер – 30 см, вес – 2,5 кг. Каждая фигура содержит 670 г твердого серебра вместе с 650 г золота.

Laureus называют спортивным «Оскаром» ввиду масштабности проведения церемонии и значимых приглашенных гостей.

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