Белорус показал, как выглядит автомобиль Geely после 10-летнего использования 3.03.2025, 23:35

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В Сети разгорелись споры.

Белорус показал в TikTok, как выглядит автомобиль Geely после 10-летнего использования. Видео собрало больше 1,1 млн просмотров и 1,1 тысячи комментариев. Люди разделились во мнении, пишет «Зеркало».

«А во, любители автомобилей Geely, кто себе купил, могу вас расстроить. Машине 10 лет. Что вас ожидает в будущем? Вот приблизительно такой вот корч», — показывает авто тиктокер.

Мужчина открывает одну из передних дверей машины и демонстрирует на ней наклейку завода «Белджи».

«Короче, вот такой вот конь. Кто там хвалит, [что] машина огонь? Ездите, у вас еще есть время, — говорит автор видео. — Е-мое, вот это аппарат. Хотел себе Geely тоже купить, но что-то я передумал».

Под видео разгорелись споры. Некоторые соглашались с тем, что Geely — не самые удачные авто, а другие заступались за эту марку.

«Это самые первые Geely 2012 года, такие были. Сейчас совсем не то пальто! Оцинкованные сейчас».

«У меня работник ездит на кроссовере Geely Emgrand X7 больше 10 лет, и все нормально. А у криворуких и через год машина ляжет».

«На Geely ездит полгорода, и никто не жалуется».

«Покажите ему кто-нибудь таких же немцев, если он думает, что китайцы только такие».

«Был такой же 2015 года, состояние было еще хуже».

«Хочу вас тоже расстроить. Моей такой же Geely ровно 10 лет. И только появились паучки на крышке багажника под хромированной планкой. Так что успокойтесь и не переживайте за тех, у кого Geely».

«Может, за машиной просто следить нужно».

Во втором видео под заголовком «Не расстраивайтесь, нормальная тачка» мужчина говорит, что от первого ролика «у всех подгорело на миллион просмотров». Он пояснил, что «автомобиль эксплуатировался в жестких условиях, был на госслужбе».

«И таких у нас три списанных (машины). Отработали они свое», — рассказал мужчина и уточнил, что два авто собираются пустить «на болты».

«Так что те, кто купил себе Geely, гоняйте, обрабатывайте, и будет вам кайф. По полмиллиона километров они примерно проехали. Кто взял кредит — платите, ездите, кайфуйте. Других у нас вариантов нет. Это бюджетный автомобиль, который доступен сейчас всем. Не волнуйтесь и не расстраивайтесь», — сказал мужчина и рассмеялся.

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