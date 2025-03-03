Министр обороны Германии созвал «Группу пяти» 3.03.2025, 23:43

Борис Писториус

Министры из пяти стран НАТО подтвердили свою политическую и военную поддержку Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус собрал коллег из пяти стран НАТО на срочную видеоконференцию. Европейские министры обсудили Украину и свое дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщает DPA.

Видеоконференцию «Группы пяти» Писториус провел в понедельник, 3 марта. Участие в ней приняли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. На виртуальной встрече министры обороны подтвердили свою политическую и военную поддержку Украины.

«Все соглашаются, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку «Группы пяти», - сообщило Министерство обороны Германии после встречи.

Сообщается, что заседание было созвано срочно после спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе.

По данным издания этот спор вызвал опасения, что США может прекратить свою критически важную поддержку Украины на фоне улучшения отношений Соединенных Штатов с Россией.

Планируется, что следующая встреча «Группы пяти» состоится 12 марта в Париже.

Отметим, что встречи министров обороны пяти стран происходят с целью укрепления европейской безопасности и оборонного сотрудничества.

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