Зеленский провел Ставку
- 3.03.2025, 23:57
Обсуждали специальные вопросы устойчивости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили, в частности, специальные вопросы устойчивости Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
«Сегодня же на Ставке были некоторые специальные вопросы нашей государственной устойчивости — все возможные сценарии мы прорабатываем, прорабатываем так, чтобы защитить Украину. Базовый сценарий — сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны достойным миром», - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украине нужен настоящий и честный мир, а не бесконечная война, а также гарантии безопасности.
«Именно отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволило России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе, затем отсутствие гарантий безопасности позволило России начать полномасштабное вторжение, и сейчас из-за отсутствия определенных гарантий безопасности именно Россия держит эту войну в разгаре. И это видит весь мир, и это признает весь мир», - отметил президент Украины.