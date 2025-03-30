Весенне-летнее наступление: в США раскрыли, что задумал Путин 30.03.2025, 8:19

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Аналитики ISW рассказали, где ожидать ударов РФ.

Россия разворачивает масштабные атаки на нескольких участках фронта в Украине, пытаясь повлиять на перемирие и переговоры. Однако аналитики не считают, что она способна достичь значительных успехов.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны(ISW).

В последнее время аналитики ведомства наблюдали активизацию наступательных операций россиян на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также наступательные действия врага на севере Сумской области как попытку вытеснить ВСУ с позиций в Курской области.

В ISW отметили, что несмотря на активизацию, российские войска пока не достигли тактически значимых успехов на этих направлениях, а Силы обороны продолжают локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях.

В то же время, россияне продвинулись минимум на три километра от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей на двух участках Покровского направления. Не исключено, что Кремль будет использовать дальнейшее продвижение войск на юго-восток Днепропетровской области для распространения хаоса и страха в информационном пространстве.

Дефицит сил и политическое давление

В ISW убеждены, что российское военное командование вряд ли передислоцирует войска из Курской области для потенциальной наступательной операции с целью захвата или продвижения в направлении города Сумы. Причиной эксперты называют недостаточное количество у россиян резервов оперативного уровня для проведения значительных наступательных операций против Сум, Харькова и Запорожья без передислокации сил, которые уже задействованы на других участках фронта.

В Институте считают маловероятным способность армии РФ провести три масштабные наступательные операции против указанных крупных украинских городов даже после проведения таких передислокаций. Причиной называются существенные потери России в бронетехнике и личном составе за последние три года боевых действий. Аналитики напомнили, что с зимы 2022 года россияне не продемонстрировали способности проводить сложные операции с одновременным наступлением на нескольких направлениях.

«Кремль пока оказался неспособным набрать достаточное количество новобранцев с помощью криптомобилизации, чтобы существенно увеличить группировку российских войск или резервы стратегического и оперативного уровня для участия в боевых действиях в Украине. Если только президент России Владимир Путин не решит провести в ближайшее время крайне непопулярный частичный призыв, что сейчас представляется маловероятным», - говорится в отчете.

Как отметили в ISW, на момент формирования текущего отчета, в открытых источниках не было информации о существенных передислокациях российских войск на Сумском, Харьковском или Запорожском направлениях, которые бы свидетельствовали о подготовке к возобновлению наступательных действий.

В то же время, аналитики не исключают проведения российскими войсками ротации, о которой не сообщается в открытых источниках. Предположительно россияне пытаются продвинуться в пределах артиллерийской досягаемости Сум, Харькова и Запорожья до возможного наземного перемирия, чтобы сделать невозможным жизнь гражданского населения в этих населенных пунктах или подготовиться к наземным операциям до установления режима прекращения огня.

Согласно оценкам ISW, Кремль, вероятно, использует любое продвижение за пределами областей, которые российские войска пока не контролируют, с целью получения преимущества в будущих мирных переговорах.

«Это также может служить оправданием будущих требований россиян относительно уступок со стороны Украины, включая территории, которые Кремль пока официально не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей», - отмечают в Институте изучения войны.

Вероятное масштабное наступление России

Издание Associated Press со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило о подготовке в ближайшие недели армией РФ наступательной операции на неопределенном участке фронта.

Не исключено, что с приближением весны, армия РФ планирует провести многоцелевое наступление по всей линии фронта шириной 1000 километров. Оно может длиться от шести до девяти месяцев. Для этого россияне могут передислоцировать силы из Курской области на другие участки фронта, например, на Покровское направление.

Задача операции - максимально усилить давление на Украину и увеличить рычаги влияния Кремля на текущие переговоры о прекращении огня.

Президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и уточнил, что агрессор может наступать на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

В данный момент, враг пытается прорвать государственную границу в Сумской области, но Силы обороны уничтожает немногочисленные штурмовые группы.

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