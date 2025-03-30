закрыть
30 марта 2025, воскресенье, 8:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кажется, нас кинули»

  • 30.03.2025, 8:29
  • 1,630
«Кажется, нас кинули»

Белорусы поделились первыми впечатлениями от солнечного затмения.

Частное солнечное затмение, которое можно было наблюдать над Беларусью днём 29 марта, вызвало ажиотаж в соцсетях ещё до своего начала. Некоторые белорусы поспешили вооружиться копчёными стёклышками и другими подручными средствами в ожидании небесного шоу. Однако, судя по пока немногочисленным видео и комментариям в TikTok, результат оказался для многих обескураживающим, пишет Telegraf.news.

Ярким примером стало видео пользовательницы TikTok @natalli09033. Включив камеру около 13:50 — во время предполагаемого пика затмения — она попыталась разглядеть обещанное чудо через самодельный светофильтр.

@natalli09033 ребенок ждал частичное солнечное затмение #солнышко #затмение #солнце #витебск ♬ оригинальный звук - Натали

«Должно быть видно солнечное затмение, прям сейчас самый пик… Но вот что-то… Мне кажется, нас кинули», — прокомментировала она изображение на стекле. «Солнышко у нас полное», — с горечью заключила девушка.

Под этим и другими похожими видео развернулась дискуссия наблюдателей, чьи впечатления оказались весьма далеки от драматических картин полного затмения.

Оптимисты и самые глазастые все же увидели нечто похожее на затмение:

«Было сверху с правой стороны. Как будто надкусанный блинчик».

«Я увидела только чуть с правой стороны, но совсем чуть-чуть».

Многие выразили сдержанное разочарование: «Наверное, я ожидала большего».

А кто-то даже нашёл шутливое псевдонаучное объяснение скромному зрелищу: «Луна пошла на обгон по другой траектории».

Журналисты Telegraf.news честно предупреждали, что Луна для жителей Беларуси закроет максимум чуть более 8% Солнца. Поэтому без специальных устройств, с простенькими подручными средствами и тем более невооружённым глазом увидеть затмение было бы сложно. К тому же, вряд ли в разгар дня могли наступить сумерки.

Тем не менее некоторым белорусам удалось запечатлеть это событие, и их фотографии постепенно появляются в интернете. Например, вот что показали читатели портала Onliner.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип