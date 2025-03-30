В центре Москвы сгорел дотла автомобиль Путина
- 30.03.2025, 8:34
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Aurus Senat выгорел полностью.
В ночь на субботу в центре Москвы сгорел представительский автомобиль высшего класса Aurus Senat. Об этом сообщает «Фонтанка» и другие российские СМИ.
Видео с объятым огнем седаном разлетелись по Сети.
Как пишет автоиздание «Мотор», машина была выпущена в 2024 году, числится в гараже Управления делами главы РФ Владимира Путина и находится на балансе ФГБУ «Автотранспортный комбинат».
Разработчик автомобиля — ФГУП «НАМИ», производитель Aurus Senat собирает его на площадке в Елабуге в Республике Татарстан.
На сайтах официальных дилеров говорится, что автомобили Aurus оснащены системой пожаротушения, которая «предназначена для обнаружения и устранения возгорания под капотом и под днищем автомобиля». Однако в данном случае она почему-то не сработала, с возгоранием справились лишь пожарные. Восстанавливать в машине уже нечего — она выгорела дотла.
Ответить на вопрос «Фонтанки», почему загорелся автомобиль, оснащенный современными системами безопасности и контроля, в ФГУП «НАМИ» не смогли.
Генеральный директор Федор Назаров сказал: «Без комментариев». Пресс-секретарь Андрей Гармай укорил журналиста за звонок в субботу, предложив написать на почту, но позже перезвонил и пообещал рассказать, как только что-то будет известно.