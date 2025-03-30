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Первая ракетка Арина Соболенко выиграла турнир в Майами

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  • 30.03.2025, 8:59
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Первая ракетка Арина Соболенко выиграла турнир в Майами

В решающем матче белорусская теннисистка победила американку Джессику Пегулу.

В решающем матче соревнований категории WTA-1000 в США белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу — 7:5, 6:2.

Для первой ракетки Соболенко это был четвертый финал в 2025 году. В январе она завоевала титул в Брисбене и проиграла на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, а в марте уступила в Индиан-Уэллсе.

В Майами на пути к решающему поединку Арина не проиграла ни одного сета. Ее соперница по финалу, Джессика Пегула из США (четвертая в рейтинге), провела три трудных матча — в 1/16 финала, четвертьфинале и полуфинале ей понадобились для успеха три партии. То есть у беларуски должно было сохраниться больше сил перед титульным матчем.

В пользу Соболенко говорил и баланс личных встреч — она была сильнее в шести из восьми предыдущих игр. Последний поединок в сентябре 2024 года имел огромное значение: в тот день Арина взяла верх над Пегулой в финале Открытого чемпионата США.

Первый сет напоминал качели. Соболенко отлично начала матч, сразу взяв подачу соперницы. Но американка ответила двумя брейками и выиграла три гейма подряд — 3:2. Затем уже Арина завладела инициативой и вышла вперед — 5:3. Однако Джессика не собиралась сдаваться и сравняла счет. И все-таки партия осталась за лидеркой рейтинга — 7:5.

На старте второго сета соперницы снова обменялись выигрышем чужой подачи — 1:1. После этого Соболенко взяла три гейма кряду. Такой солидный перевес белоруска не упустила — 6:2.

Для 26-летней Соболенко это 19-й титул в карьере в одиночном разряде. За победу в Майами она заработала 1,12 млн долларов в качестве призовых (до вычета налогов).

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