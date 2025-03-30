Эксперт: Российский фронт может обвалиться уже в этом году
- 30.03.2025, 9:17
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При одном условии.
Российский фронт может обвалиться уже в этом году, если Украина будет получать достаточную помощь от партнеров.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко во время чата на «Главреде». По его словам, именно это условие может стать основным катализатором.
«Уже сейчас мы можем проводить системные контратаки, и они происходят по многим направлениям. Это результат истощения российских оккупантов в течение 2024 года. В 2024 году мы так не контратаковали в зоне боевых действий в Украине, как делаем это сейчас», - отметил Коваленко.
По его словам, все это подтверждает, что россияне истощены и не могут себе позволить больших наступлений, а в определенный момент они не смогут себе позволить вести оборонительные действия.
«Но все это будет зависеть от обеспечения нашими партнерами, поэтому помощь от США важна. Без американской помощи мы сможем справиться, без США мы можем держать оборону и иногда контратаковать. Но когда мы говорим о нашем контрнаступлении, то нам нужна помощь США. Только при поддержке Штатов мы можем в 2025 году начать контрнаступательные действия, это правда. Но пока рано об этом говорить», - сказал военно-политический обозреватель.