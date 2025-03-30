«Люди смотрели на меня с немым ужасом» 6 30.03.2025, 9:28

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Белорусский айтишник рассказал, как лечился пиявками.

Белорусский айтишник Георгий Качановский, основатель стартапа ScootAPI, согласился на нестандартное лечение пиявками. Так он хотел справиться с воспалением лимфоузла. Процедура, по его словам, прошла хорошо, но потом началось сильное кровотечение. Своим опытом мужчина поделился в Facebook, заметил MOST. Но помогли ли пиявки решить первоначальную проблему, неизвестно.

Как рассказал Георгий, поводом терапии стал воспалившийся за ухом лимфоузел. Это случилось после перелета из Сан-Франциско в Европу. Уже в Польше мужчина отправился к своему специалисту по китайской медицине и акупунктуре (это форма недоказательной медицины, основным компонентом которой является иглоукалывание). Он и предложил Георгию гирудотерапию — лечение медицинскими пиявками.

— Признаюсь, я немного опешил. Но доктор показал мне результаты исследования слюны его пиявок из лаборатории: оказывается, слюна этих созданий содержит уникальные целебные вещества, способные оздоравливать организм, — рассказал в соцсети белорус.

Перед тем как обращаться к методам недоказательной медицины, стоит проконсультироваться с врачом.

Сначала Георгий согласился на двух пиявок. Но врач объяснил, что «важно обработать соседние лимфоузлы для очистки системы», — и в итоге за ухом оказались три.

— Сама процедура оказалась… интересной. Сначала — легкая боль, когда пиявки впиваются. Но через пару минут их слюна обезболивает, и дальше работает как местная анестезия, — описал ощущения мужчина.

Все прошло успешно. Врач заклеил ранки пластырями, и Георгий отправился по своим делам по Кракову. Встретил жену, взял у нее младшую дочь в коляске, вдвоем с малышкой они зашли пообедать в индийское кафе. Там мужчину и стало беспокоить кровотечение.

— Сначала кровь слегка просачивалась. Потом — капала. Официант-индус с тревогой в голосе переспрашивал несколько раз: «Сэр, вы в порядке?» Я его успокаивал, что все окей, и вытирал кровь с повязки салфетками.

На обратном пути ситуация не улучшилась.

— В трамвае люди уступали место и смотрели на меня с немым ужасом — видимо, думали, что мне недолго осталось и что Дана без пяти минут сиротка в коляске, — иронизирует Георгий.

В тот день к семье приехали гости. Увидев хозяина в крови, они остолбенели. Поскольку кровь уже закапала пол и мебель, Георгий решил усесться в ванну, чтобы она стекала в воду. Вернувшуюся жену такая картина напугала.

— Окровавленный муж сидит в кроваво-красной воде, при этом кровь течет из шеи. Аня невольно вскрикнула и рука автоматически закрыла рот. При этом я улыбался и смог успокоить жену, что со мной все в порядке, — рассказал айтишник.

Спустя 3,5 часа кровь остановилась. Жена заклеила ранки пластырем. Георгий признается, что «чувствовал легкую слабость, но в целом — прилив энергии, как после голодания».

— Главный вывод для меня в этой истории: нужен более современный способ заботы о лимфосистеме и кровеносной системе, — отметил мужчина. Прошло ли воспаление, он не уточнил.

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