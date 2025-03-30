Партизаны раскрыли новые подробности потерь россиян в Херсонской области 1 30.03.2025, 9:42

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Новобранцев отправляют туда из тренировочного лагеря в Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра.

Оккупанты несут значительные потери на учениях в Херсонской области. Число ликвидированных россиян идет на десятки.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агент «АТЕШ» из числа военнослужащих 80-й омсбр ВС РФ сообщает о потерях, которые несут оккупанты на тренировках по форсированию водных преград в Херсонской области.

«Новобранцев отправляют туда из тренировочного лагеря в Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра», - говорится в сообщении.

По данным партизан, тренировки проходят в жестком режиме - российских солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут.

«Командиры даже не пытаются их спасти. Количество погибших российских военнослужащих уже идет на десятки, но занятия продолжаются», - отмечают партизаны.

После такой «подготовки» новоприбывших малыми группами отправляют на штурм островов по 2-3 человека - их просто выбрасывают на берег с задачей закрепиться - без прикрытия и нормальной эвакуации.

«Соответственно, задачи не выполняются, и они продолжают нести потери. В процессе отправки таких групп один командир сказал: «Ну, сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую», - говорят в «АТЕШ».

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