ВСУ оттесняют врага: украинские военные контратаковали армию РФ на нескольких направлениях 30.03.2025, 9:53

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Аналитики сообщили об успехе Украины на двух участках фронта.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 29 марта подтверждают, что ВСУ продвинулись в восточную часть населенного пункта Поповка. В то же время российские блогеры заявили о продолжении атак ВСУ возле села и соседней Демидовки.

Кроме этого российские источники сообщали о контратаках ВСУ у Часового Яра и Котляровки, что в Донецкой области, а также Степного и Щербаков Запорожской области.

Аналитики ISW подтвердили успех украинских защитников на Покровском направлении, где, согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись на запад от Шевченко.

Однако и у врага есть успехи на этом и других участках фронта. Геолокационные кадры от 29 марта подтверждают успех оккупационных войск РФ на юго-западе от Котляровки и на востоке от Богдановки, а также оккупацию Преображенки.

Оккупанты усилили атаки в этом районе и, вероятно, пытаются продвинуться вдоль трассы, соединяющей Покровск с Константиновкой, и на юго-запад от Покровска в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

«Однако российские войска, похоже, не сосредоточены на нападении непосредственно вокруг Покровска или на него, а украинские силы продолжают проводить локализованные контратаки непосредственно к югу от города», - говорится в отчете.

Также вражеские войска недавно продвинулись на западной окраине Торецка, к западу от Торецка и к северу от Дружбы. Успехи есть у противника и на Купянском направлении. Там войска РФ продвинулись на север от Степной Новоселовки.

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