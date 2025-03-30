ВСУ оттесняют врага: украинские военные контратаковали армию РФ на нескольких направлениях
- 30.03.2025, 9:53
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Аналитики сообщили об успехе Украины на двух участках фронта.
Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры от 29 марта подтверждают, что ВСУ продвинулись в восточную часть населенного пункта Поповка. В то же время российские блогеры заявили о продолжении атак ВСУ возле села и соседней Демидовки.
Кроме этого российские источники сообщали о контратаках ВСУ у Часового Яра и Котляровки, что в Донецкой области, а также Степного и Щербаков Запорожской области.
Аналитики ISW подтвердили успех украинских защитников на Покровском направлении, где, согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись на запад от Шевченко.
Однако и у врага есть успехи на этом и других участках фронта. Геолокационные кадры от 29 марта подтверждают успех оккупационных войск РФ на юго-западе от Котляровки и на востоке от Богдановки, а также оккупацию Преображенки.
Оккупанты усилили атаки в этом районе и, вероятно, пытаются продвинуться вдоль трассы, соединяющей Покровск с Константиновкой, и на юго-запад от Покровска в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.
«Однако российские войска, похоже, не сосредоточены на нападении непосредственно вокруг Покровска или на него, а украинские силы продолжают проводить локализованные контратаки непосредственно к югу от города», - говорится в отчете.
Также вражеские войска недавно продвинулись на западной окраине Торецка, к западу от Торецка и к северу от Дружбы. Успехи есть у противника и на Купянском направлении. Там войска РФ продвинулись на север от Степной Новоселовки.