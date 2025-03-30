Алавит, друз, христианка: кто вошел в первое после падения режима Асада правительство Сирии 30.03.2025, 9:50

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Ахмед аш-Шараа

В стране впервые появилось министерство спорта.

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа назначил первое переходное правительство страны. Оно должно символизировать перемены, происходящие в Сирии после свержения режима Башара Асада — в частности, участие в руководстве страной представителей религиозных и этнических меньшинств и большую по сравнению с прошлыми десятилетиями открытость Западу.

В стране впервые появилось министерство спорта, одно из ведомств возглавил представитель алавитского меньшинства, а министром труда стала женщина-христианка, рассказывает Би-би-си.

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа, Дамаск, Сирия, 29 марта 2025 года. Фото: Reuters

«Мы являемся свидетелями зарождения нового этапа в нашем национальном пути, и формирование нового правительства сегодня является декларацией нашей общей воли к построению нового государства», — цитирует государственное информагентство САНА выступление аш-Шараа на церемонии объявления состава правительства.

Отдельной должности премьер-министра в сирийском правительстве не предусмотрено. Исполнительную власть будет возглавлять президент.

Бывший лидер повстанцев, участвовавших в свержении режима Башара Асада в конце 2024 года, аш-Шараа стал временным президентом Сирии в январе 2025 года. Он пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое будет управлять будет «честно управлять страной» с учетом интересов всех без исключения сирийцев и соблюдать права женщин и этических меньшинств.

Затем, как обещал новый лидер Сирии, в стране должны быть проведены, как он их назвал, свободные и справедливые выборы. Этот переходный период, заявил тогда аш-Шараа, может занять четыре года.

В состав нового расширенного кабинета вошли 23 министра, среди них есть алавиты, друзы и христиане, отмечает Reuters.

Представители еще одного меньшинства — курдов — в правительстве не представлены.

Алавитское меньшинство представляет в новом правительстве Яруб Бадр, назначенный министром транспорта. Представители этого религиозного направления, которое считается ответвлением шиитского ислама, составляют около 10% населения Сирии (большинство жителей страны — мусульмане-сунниты). К нему же принадлежит и семья Асадов, которые правили Сирией больше полувека.

В начале марта несколько сотен мирных жителей из числа алавитов, проживающих на западе Сирии, были убиты в череде всплесков насилия, которые Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Великобритании, назвал самыми массовыми и жестокими в Сирии с тех пор, как повстанцы свергли режим Асада в декабре 2024 года.

Новые власти признали нарушения во время операции против тех, кого они назвали «остатками ополченцев Асада». Они обвинили в насилии неорганизованные группы гражданских лиц и вооруженных бойцов, которые якобы пытались оказать поддержку официальным силам безопасности в хаосе боевых действий.

Аш-Шараа тогда пообещал привлечь к ответственности «без всякого снисхождения всех, кто причастен к кровопролитию среди гражданского населения или причинения вреда нашему народу».

Министр сельского хозяйства Амгад Бадр принадлежит к общине друзов — особой арабской этноконфессиональной группе. На территории Сирии ранее проживало до 850 тыс. друзов.

В состав правительства аш-Шараа также вошла женщина-христианка. Хинд Кабават была в оппозиции режиму Асада и выступала за межконфессиональную толерантность и расширение прав и возможностей женщин, напоминает Reuters. Кабават стала министром социальной политики и труда. На церемонии представления кабинета министров она была в белом брючном костюме.

Министр социальной политики и труда Хинд Кабават, Дамаск, Сирия, 29 марта 2025 года. Фото: Reuters

Два министра — Мурхаф Абу Касра и Асад аш-Шейбани — сохранили посты министра обороны и иностранных дел, которые они занимали во временном правительстве, управлявшем Сирией с декабря 2024 года, когда пал режим Асада.

Шараа также учредил два новых ведомства: Минспорта и молодежи и МЧС. Появление в Сирии министерства, которое будет заниматься развитием спорта и молодежной политикой, по словам аш-Шараа, отражает «нашу веру в важность роли молодежи».

Ранее новые сирийские власти обнародовали конституционную декларацию, которая должна стать правовой основой для деятельности властей переходного периода. Декларация сохранила центральную роль исламского права и гарантировала права женщин и свободу выражения.

Семья Башара Асада после стремительного падения режима в декабре 2024 года получила убежище в Москве.

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