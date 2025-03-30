Абсолютный рекорд войны: март стал «черным месяцем» для артиллерии РФ 1 30.03.2025, 10:12

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Близки к рекордным также потери оккупантов в автомобильном транспорте.

Март 2025 года стал очень неприятным для артиллерии оккупационной армии РФ. Зафиксированы рекордные потери. Внимание на это обратил военный эксперт Александр Коваленко.

По состоянию на 29 марта потери ВС РФ в ствольной артиллерии оценили в 1 543 единицы. Такого количества агрессор не терял за все месяцы предыдущих трех лет войны.

«До конца месяца осталось двое суток, а уже установлен абсолютный рекорд», - написал эксперт.

Он отметил, что близки к рекордным также потери ВС РФ в автомобильном транспорте. В предыдущем месяце оккупанты лишились 3 472, а в марте 3 297 единиц. Высока вероятность, что за оставшиеся дни марта этот рекорд также будет побит.

«Связь между потерями ствольной артиллерии и автомобильного транспорта прямая. Обусловлена как необходимостью оказания огневой поддержки штурмовых действий РОВ (российских оккупационных войск - ред.), при отсутствии достаточного количества специализированных ББМ и ОБТ, так и все большим наличием в составе российских войск артиллерии с ограниченными характеристиками по дальности стрельбы», - сообщил Коваленко.

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