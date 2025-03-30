Лукашенко вызывает дух Прокоповича? 2 Артем Синицын, «Салідарнасць»

30.03.2025, 10:18

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Заверения диктатора о «ржавом денежном станке» напоминает старый анекдот.

Лукашенко, выдержав паузу, отреагировал на предостережения о возможной роли нового председателя Нацбанка. После назначения на эту должность Романа Головченко, среди независимых экспертов зазвучали тревожные прогнозы о запуске печатного станка.

Нужно отметить, что эта тревога возникла не на ровном месте. Мы не раз уже были свидетелями того, к чему приводило назначение на столь важный пост некомпетентных, но крайне исполнительных чиновников. Прокопович, Ермакова и вот теперь бывший премьер-министр.

«Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым — они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел», — «успокоил» Лукашенко.

По его словам, «мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги». Мол, «завтра это моментом выльется в инфляцию». А виной всему его оппоненты, которые хотят «взбудоражить население, что вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее».

Сколько мы уже слышали таких успокоительно-обвинительных речей за тридцать лет правления Лукашенко? Если кто-то подзабыл, вот вам цитата из далекого ноября 2010-го:

Никакой девальвации мы не планируем. Кто поднял этот вопрос? Его подняли «шарлатаны», для которых, чем хуже стране, тем лучше для них. Ни о какой девальвации речи не может быть.

А потом был 2011-й с его 300%-й девальвацией беларуского рубля. И у руля Нацбанка тогда был «заслуженный строитель БССР» Петр Прокопович.

Давно проверенный факт: если Лукашенко убеждает вас в том, что нечто пугающее не случится, то ждать нужно ровно обратного эффекта. А его нынешние заверения о «ржавом» станке напоминают анекдот о принципах Болливуда: если в начале фильма вы видите на стене ружье, то к финальным титрам оно будет петь и танцевать.

Станок нам еще не показали, но в том, что он еще и споет, и станцует, сомнений остается все меньше.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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