«Вырвал кабель из моего авто и подключил к зарядке свое» 30.03.2025, 10:46

В Минске вспыхнул неоднозначный конфликт владельцев электрокаров.

Читатель Onlíner пожаловался на ситуацию, которая произошла с его автомобилем на зарядной станции вчера вечером. Как утверждает мужчина, таксист, подъехавший после него, выдернул коннектор из электрокара нашего героя, а затем подключился к колонке сам. Вот только ситуация не совсем однозначная.

Дело было возле кинотеатра «Салют» в Минске. В момент приезда нашего читателя, как он рассказывает, все шесть станций Malanka были свободны. Когда мужчина вернулся к автомобилю, то вакантными оставались три колонки.

— Рядом с моей машиной был припаркован автомобиль службы такси, заряжавшийся от станции, к которой я был подключен ранее. Но моя машина к моему приезду была отсоединена, — утверждает читатель. — Я посмотрел запись с видеорегистратора: водитель такси вырвал CCS-кабель из моего автомобиля и подключил свой электрокар через GBT-разъем (то есть он взял другой коннектор от той же станции, а мой повесил обратно). Вырывание кабеля «на горячую» может привести к поломке, т. к. во время зарядки разъем блокируется.

Мужчина отмечает: его автомобиль к моменту приезда таксиста уже зарядился, но коннектор был заблокирован.

— Сколько моя машина пробыла у станции после завершения зарядки? Около 50 минут, но при этом я видел в приложении, что соседние станции свободны. Я звонил в службу поддержки Malanka, и они ответили, что не разрешают выдергивать кабели из чужих автомобилей. В случае если нужно отсоединить чужой автомобиль, можно позвонить в Malanka и специалисты свяжутся с владельцем электрокара, который мешает. Но вопрос даже не в этом: зачем таксисту мой коннектор, если у меня CCS-разъем, а у него GBT? — недоумевает читатель.

Дополнено

Корреспондент Onlíner связался с представителями Malanka, чтобы узнать их отношение к конфликту между пользователями. Там ответили, что к зарядной станции был направлен технический персонал, чтобы проверить ее работоспособность после инцидента.

— Мы хотим обратить ваше внимание на недопустимость действий, связанных с насильственным отключением зарядного кабеля от электромобиля, — отметили в компании. — Вырывание коннектора не только нарушает его целостность, но и делает его небезопасным для дальнейшего использования. Поврежденный коннектор может стать причиной короткого замыкания при подключении следующего электромобиля, что может привести к возгоранию транспортного средства. Такие действия представляют опасность как для владельцев электромобилей, так и для инфраструктуры зарядных станций.

Последствия подобных действий:

1. Риск возгорания. Принудительное отключение кабеля во время зарядки может привести к короткому замыканию или повреждению оборудования, увеличивая вероятность пожара.

2. Повреждение оборудования. Некорректное отключение может вывести из строя как зарядную станцию, так и сам электромобиль.

3. Юридическая ответственность. Подобные действия могут быть квалифицированы как порча имущества, что влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Просим вас сообщать о подобных случаях и передавать свидетельства таких действий в нашу техническую службу «Маланка». Это поможет нам своевременно реагировать и предотвращать подобные инциденты в будущем. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки для получения консультации и помощи.

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