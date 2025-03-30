Эксперт объяснил, почему наступление, которое планирует Путин, станет для россиян последним 30.03.2025, 10:53

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Александр Мусиенко

Затем Москве понадобится долгая пауза.

Если даже масштабное наступление россиян весной или летом текущего года состоится, то его целью станет захват как можно большего количества территорий ради выгодных условия на момент заключения соглашения о прекращении огня, сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

Об этом Александр Мусиенко рассказал на своем YouTube-канале.

Военный эксперт сперва озвучил тревожную информацию по планам Кремля: «Поговорим о российском наступлении, так как сейчас в Сети очень активно распространяется информация о том, что Россия готовит новое масштабное наступление на фронте с применением войск вдоль линии в 1100 км фронта, то есть по всей линии, и, возможно, это планируется начиная с весны».

«Весенне-летняя кампания, которую планирует Россия, должна стать последней после которой им действительно понадобится долгая пауза. Какие вероятные планы врага? Захватить как можно больше территорий, продвинуться, ослабить Силы обороны Украины, попытаться затянуть войну, деморализовать украинское общество и таким образом, в том числе, утомляя администрацию Трампа, таким образом пытаясь закончить войну, как минимум дойти до прекращения огня на фронте, закончить эту войну на выгодных для Путина, для Москвы и для Кремля условиях. Вот какая цель на сегодняшний день может ставиться», - отметил Александр Мусиенко.

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