Трамп хочет закупить у Финляндии ледоколы 6 30.03.2025, 10:59

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Лидеры двух стран обсудили усиление влияния в Арктике во время игры в гольф.

Президент Финляндии Александер Стубб в субботу, 29 марта, нанес неофициальный визит президенту США Дональду Трампу во Флориде. Лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего партнерства, войну в Украине и сыграли партию в гольф. Встреча проходила в принадлежащем американскому лидеру гольф-клубе Trump International Golf Club, передает «Немецкая волна».

Одной из важных тем переговоров стала предстоящая закупка США ледоколов для усиления влияния в Арктике. «Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включая покупку и разработку большого количества крайне необходимых ледоколов для США, что обеспечит мир и международную безопасность для наших стран и всего мира», - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Встреча Трампа со Стуббом состоялась на следующий день после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую военную базу Питуффик в Гренландии - автономной территории Дании, являющейся близким союзником Финляндии в северной Европе. Вэнс обвинил Данию в недостаточной защите Гренландии. Если США не проявят интерес к Гренландии, то это сделают Россия и Китай, которые расширяют присутствие в регионе, заявил он.

Притязания Трампа на Гренландию

Трамп уже не раз высказывал интерес к приобретению Гренландии на фоне усиливающейся в мире конкуренции за контроль над Арктикой. Дания и большинство жителей Гренландии выступают против продажи этого острова США. В интервью NBC News 29 марта Трамп заявил, что не исключает «применения военной силы» для установления контроля над Гренландией, но полагает, что есть «хорошая вероятность» добиться этой цели без применения силы.

На вопрос, какой сигнал покупка Гренландии отправила бы России и миру, Трамп ответил: «Я об этом не думаю. Меня это не волнует».

Мировой лидер по производству ледоколов

Финляндия является мировым лидером по производству ледоколов: около 80 процентов этих судов спроектированы финскими компаниями, а около 60 процентов построены на финских верфях. В ноябре администрация бывшего президента США Джо Байдена, Канада и Финляндия подписали соглашение Icebreaker Collaboration Effort для совместной разработки арктических и полярных ледоколов путем обмена знаниями, информацией и ресурсами.

США намерены нарастить ледокольный флот для противостояния России в Арктике, заявил в январе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. Он напомнил, что Россия обладает более чем 60 ледоколами, включая атомные, тогда как у США их всего два, и один недавно вышел из строя. «У нас их два, и один недавно сгорел», - сказал Уолц, отметив, что Китай тоже активно строит ледоколы и расширяет свое присутствие в регионе.

В настоящее время единственный действующий ледокол США - Polar Star, построенный в 1976 году. Второй ледокол Polar Sea не используется с 2010 года из-за поломки двигателя. Третий ледокол Healy, введенный в эксплуатацию в 1999 году, в 2020 году получил серьезные повреждения из-за пожара и был отправлен на ремонт.

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