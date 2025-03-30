Минчанка заказала цветы для близких своего друга-дальнобойщика, но что-то пошло не так 30.03.2025, 11:15

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В милиции рассказали подробности.

Минчанка пыталась заказать цветы для близких своего знакомого дальнобойщика, в итоге те так и не дождались подарка, а сама девушка пошла в милицию заявлять о пропаже денег.

В Первомайское РУВД обратилась 25-летняя минчанка и пожаловалась на мошенников. По словам девушки, ее друг-дальнобойщик был в рейсе и попросил заказать цветы для своих жены и мамы. Она согласилась и когда нашла в соцсетях подходящий вариант, сделала заказ.

Продавец потребовал внести предоплату, причем полную сумму — 270 рублей. Девушка перевела деньги на счет, после получила от магазина еще ссылку на сайт, где нужно было указать анкетные данные, номер телефона и банковской карты. После этого с покупательницы сняли еще 150 рублей. Связаться с представителями интернет-магазина у минчанки уже не получилось — ее заблокировали. Адресаты цветов также не получили.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В милиции напоминают, что стоит быть осторожнее при покупках онлайн.

— Не совершайте покупки в магазинах из социальных сетей, если у вас требуют полную предоплату. Не доверяйте отзывам и количеству лайков, ведь они могут быть поддельными. Выбирайте надежных продавцов и проверяйте их репутацию через поисковую строку любого браузера, — посоветовали в РУВД.

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