Forbes: Россия привлекает на фронт 80-летние грузовики 8 30.03.2025, 11:29

5,242

Аналитик указал на важную деталь.

Из-за масштабных потерь техники россияне начали использовать на фронте грузовики ГАЗ-69 – это один из первых российских внедорожников, разработанный еще в конце 1940-х годов. Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, первый образец грузовика сошел с конвейера завода Молотова в 1952 году, а последний был завершен в 1972 году. И теперь эта 80-летняя конструкция стала одним из последних типов транспортных средств, которые вступили в бой в Украине.

Поступление старых внедорожников является последним свидетельством демеханизации российской армии, пишет аналитик. Так, потери российских бронемашин и другой тяжелой техники в войне уже превышают 20 000. Для сравнения, вся британская армия эксплуатирует около 18 000 транспортных средств.

«Теряя гораздо больше бронетехники, чем они могут заменить за счет нового производства или за счет извлечения старых машин из долгосрочного хранения, россияне все больше зависят от гражданских транспортных средств не только для логистики на поле боя, но и для прямых атак на украинские позиции», - отмечает Акс.

Смертельная спираль российского транспорта

Гражданские транспортные средства еще более уязвимы для мин, артиллерии, беспилотников и ракет, чем бронированные транспортные средства. Согласно недавнему исследованию, бронированные грузовики и гражданские транспортные средства, такие как фургоны, грузовики, компактные автомобили и гольф-кары теперь составляют около 70% потерь России, отмечает Акс. Это, в свою очередь приводит к росту спроса на еще менее подходящие виды транспорта, такие как электросамокаты и даже лошади и ослы.

Демеханизация российской армии не означает, что Россия не может поддерживать наступление, поскольку у россиян все еще больше людей и транспортных средств, чем у украинцев, пишет аналитик:

«Однако потеря необходимых в военном отношении транспортных средств ограничивает российские силы. При определенных обстоятельствах демеханизированные российские полки могут одолеть и оттеснить украинские бригады. Но в реальности эти опустошенные полки не смогут использовать образовавшиеся бреши в украинской обороне».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com