Немецкие «зеленые» заподозрили наличие «друзей Путина» в ХДС 1 30.03.2025, 11:38

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Они не должны играть никакой роли в коалиционных переговорах в ФРГ.

Сопредседатель фракции «Союза-90»/«зеленых» в германском бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann) резко раскритиковала высказывания премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) о возможности смягчения санкций против России, передает «Немецкая волна»

«В то время как Путин продолжает бомбить Украину, премьер-министр Кречмер снова заискивает перед военным преступником», - заявила Хассельман в интервью агентству dpa в воскресенье, 30 марта.

Одновременно она призвала председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz) «как можно скорее ликвидировать пророссийские связи» в его партии.

Кречмер: «Режим санкций полностью устарел»

Ранее Михаэль Кречмер, занимающий должность заместителя председателя ХДС, в интервью dpa раскритиковал категорический отказ Германии и других европейских стран от смягчения санкционного режима против России. «Это полностью устарело и совершенно не соответствует тому, что сейчас делают американцы. Если становится ясно, что санкции причиняют больше вреда нам самим, чем противнику, то стоит задуматься, действительно ли все сделано правильно «, - сказал он.

Комментируя это высказывание, Бритта Хассельман подчеркнула, что смягчение санкций, введенных в ответ на российское нападение на Украину, было бы серьезной ошибкой. «В результате мы отклонились бы от общего курса Европы», - пояснила она.

«Отмежеваться от пророссийских заявлений»

Сопредседатель фракции «зеленых» призвала руководство ХДС отмежеваться от заявлений, подобных тем, которые сделал Кречмер. По ее словам, «друзья Путина», такие как премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, депутат бундестага от ХДС Томас Барайс (Thomas Bareiß), а также замглавы фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна - Вестфалии Ян Хайниш (Jan Heinisch) и их пророссийский курс не должны играть никакой роли в переговорах о формировании правящей коалиции в Германии.

«Фридрих Мерц и руководство ХДС больше не могут прятаться и должны наконец занять ясную позицию по поводу возрождения пророссийских настроений в этой партии. Время замалчивать этот вопрос прошло», - подчеркнула Хассельман.

Кречмер и Мерц входят в число представителей ХДС, ведущих коалиционные переговоры с социал-демократами. Барайс и Хайниш также задействованы в рабочих группах: Барайс курирует вопросы инфраструктуры, а Хайниш - энергетику. Оба на фоне переговоров сделали ряд резонансных заявлений о России.

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