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Егор Шарангович забросил шайбу после того, как пропустил игру «Калгари»

  • 30.03.2025, 11:43
Егор Шарангович забросил шайбу после того, как пропустил игру «Калгари»

Пауза пошла на пользу.

Егор Шарангович отличился заброшенной шайбой в матче, где его «Калгари» в овертайме был слабее финалистов Кубка Стэнли - 2:3. Именно белорусский форвард открыл счет в этой игре на 5-й минуте. Цели достиг первый из двух выстрелов Егора. Тем не менее это помогло «Калгари» завоевать лишь одно очко и отпустить «Сент-Луис», который замыкает зону плей-офф в Западной конференции, уже на семь очков, пишет smartpress.by.

Что касается Шаранговича, то он стал автором гола впервые с 5 марта. В девяти последующих матчах он не мог забросить. А в предыдущем поединке по распоряжению тренерского штаба вообще не принял участия. Добавим, что белорус завершил встречу с положительным показателем полезности («+1»), что случилось впервые с 9 февраля.

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