Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области
- 30.03.2025, 11:57
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Украинская разведка узнала детали.
Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области. Речь идет о РЭБ «Лорандит».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
«В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ», - говорится в сообщении.
По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит».
Что известно о РЭБ «Лорандит»
РП-377ЛА «Лорандит» - российский малогабаритный многофункциональный комплекс радиоконтроля, пеленгования и подавления РП-377Л и РП-377ЛА «Лорандит», который обеспечивает поиск, определение местоположения и радиоподавление радиоэлектронных средств УКВ радиосвязи.
В зависимости от решаемых задач комплексы могут объединяться в систему из двух и более комплексов РП-377Л или РП-377ЛА «Лорандит», один из которых выполняет функцию пункта управления системой.
Это малогабаритные носимые (возимые) передатчики помех РП-377ВМ, предназначенные для подавления радиоуправляемых минно-взрывных устройств.
Оккупанты используют «Лорандит» для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением возможностей армии-агрессора.