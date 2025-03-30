В Варшаве впервые прошел концерт Naka acoustic
- 30.03.2025, 12:35
Белорусские музыканты выступили в Beer Station Praga.
Вчера в Варшаве в Beer Station Praga впервые прошел концерт белорусского проекта Naka acoustic.
Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с концерта.
Naka acoustic — это сайд-проект известной белорусской рок-группы Naka, состоящий из лидера группы Анастасии Шпаковской и гитариста Сергея Щурко.
В репертуаре Naka acoustic известны и новые песни группы.
Группа Naka была создана в 2004 году.
Во время своего существования было издано шесть полноформатных альбома.
Группа участвовала в нескольких десятках совместных дисков. Выступала на многих европейских фестивалях.
Из-за политических репрессий Анастасия Шпаковская была вынуждена уехать из Беларуси в 2020 году.
Творческую деятельность Naka продолжает в Польше,где записывает новые песни и снимает клипы.