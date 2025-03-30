В Варшаве впервые прошел концерт Naka acoustic 30.03.2025, 12:35

Фото: Charter97.org

Белорусские музыканты выступили в Beer Station Praga.

Вчера в Варшаве в Beer Station Praga впервые прошел концерт белорусского проекта Naka acoustic.

Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с концерта.

Naka acoustic — это сайд-проект известной белорусской рок-группы Naka, состоящий из лидера группы Анастасии Шпаковской и гитариста Сергея Щурко.

В репертуаре Naka acoustic известны и новые песни группы.

Группа Naka была создана в 2004 году.

Во время своего существования было издано шесть полноформатных альбома.

Группа участвовала в нескольких десятках совместных дисков. Выступала на многих европейских фестивалях.

Из-за политических репрессий Анастасия Шпаковская была вынуждена уехать из Беларуси в 2020 году.

Творческую деятельность Naka продолжает в Польше,где записывает новые песни и снимает клипы.

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