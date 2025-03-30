Билли Айлиш снялась в видео под песню белорусов 2 30.03.2025, 13:03

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Белорусский трэк стал популярным еще полгода назад.

Американская певица Билли Айлиш и блогерша Квен Блэквелл записали видео под под трэк белорусских рэперов, который завирусился еще полгода назад.

Видео, которое длится меньше десяти секунд, подписано фразой «после семи лет ваших уговоров… мы наконец-то снялись вместе». В кадре Айлиш и Бэквелл идут под популярный в 2024-м в TikTok трек «Гламур» белорусских исполнителей nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Wipo.

Ролик собрал более пяти миллионов лайков и тысячи комментариев, а nkeeei попросил своих фанатов забросать комментариями Билли Айлиш с предложением записать с ним фит.

Кто такие nkeeei, uniqe, Артем Шиловец и Wipo

nkeeei — рэпер Никита Коробыко из Барановичей. Егор Юницкий, поющий под псевдонимом uniqe, и Артем Шиловец — минчане. Wipo — рэпер и продюсер Илья Демчук из Солигорска.

«Гламур» — трек из третьего, одноименного альбома исполнителей. Раньше в TikTok стали вирусными другие песни этого трио — «Лайки» и «Толпы кричат», клип на последнюю набрал около десяти миллионов просмотров на YouTube.

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